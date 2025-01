Successo per l’Open Day dell’I.C. Gaetano Donizetti presso il rinnovato plesso “Viviani” di Pollena Trocchia

Successo per l’Open day dell’I.C. Gaetano Donizetti organizzato sabato scorso anche al plesso scolastico “Viviani” dopo i radicali lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico che hanno riguardato la sede storica di via Fusco della scuola secondaria di I grado di Pollena Trocchia. «Abbiamo accolto con estrema soddisfazione genitori e alunni presso la Viviani dopo un profondo rinnovamento della struttura, che l’ha portata ad essere da edificio efficientato ad edificio ad energia quasi zero. È stata l’occasione giusta per mettere in evidenza la bontà di interventi di straordinaria portata, che hanno riguardato l’adeguamento sismico, impiantistico, l’efficientamento energetico e il miglioramento dell’attrattività del plesso, lavori che, nel complesso, hanno reso la nostra scuola media una delle strutture più belle, sicure e all’avanguardia non solo della provincia di Napoli, ma dell’intera regione Campania. Alla Viviani, insomma, il futuro è già ora» ha detto Arturo Cianniello, assessore alla Pubblica Istruzione e all’Edilizia Scolastica del Comune di Pollena Trocchia. «Ringrazio la Dirigente scolastica dell’I.C. Donizetti, Maria D’Agostino, per aver assecondato la volontà di questa Amministrazione Comunale di far toccare con mano, in un giorno tanto importante come quello dell’Open day, ciò che è stato fatto per i nostri ragazzi. Una struttura profondamente diversa, quasi auto-sufficiente dal punto di vista energetico e antisismica: un’idea perseguita sin dal mio primo insediamento come sindaco che ora diventa realtà e restituisce alla collettività un luogo bello, sicuro e efficiente in cui studiare» ha aggiunto Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano. Dopo l’open day, la consegna definitiva della scuola agli studenti e al corpo docente avverrà nelle prossime settimane, a seguito del completamento delle pratiche amministrative e delle operazioni di trasloco con la necessità di garantire la continuità didattica.