Il Consiglio Comunale di Grottaminarda approva il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2023 con un miglioramento di un milione di euro

Il Consiglio Comunale di Grottaminarda nella seduta di ieri giovedì 27 giugno, riunitosi nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi, ha approvato tutti gli argomenti all’Ordine del giorno. In particolare il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2023.

Tra i dati di maggior interesse emerge che il risultato di amministrazione sul Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023, oltre al raggiungimento dell’obiettivo di risanamento programmato di 400mila euro, vede ripianati ulteriori 564mila euro. In pratica dall’adozione del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale, approvato lo scorso anno, al Rendiconto 2023 vi è stato un miglioramento sul risultato di amministrazione di circa un milione di euro in virtù di una più efficace ed efficiente azione amministrativo-contabile.

Il Consiglio ha poi approvato una variazioni al bilancio, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2024 con la presa d’atto del Pef pluriennale 2024/2025, il Regolamento per l’assegnazione e cessione delle aree PIP, il Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di proprietà comunale, il Regolamento Comunale per l’adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale. Infine data risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Vincenzo Barrasso nella seduta Consiliare del 27 maggio riguardate i Corsi Universitari di infermieristica.