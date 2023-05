FORINO (AV). Bomba d’acqua sul forinese, un 45enne di Contrada perde la vita

Situazione critica tra i territori di Forino e Montoro, dove nel primo pomeriggio si è abbattuta una bomba d’acqua. Un 45enne di Contrada è stato travolto dalla sua stessa vettura trascinata da un vero e proprio fiume d’acqua, perdendo la vita. L’uomo sarebbe stato travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall’acqua. L’uomo, 45 anni, stava lavorando in un castagneto.

Il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis: “E’ una tragedia – dice il sindaco – in un territorio che non è nuovo a questi fenomeni e che si caratterizza per la sua fragilità. Stiamo attendendo l’arrivo del medico legale per il riconoscimento. Forino – proseguiamo il sindaco – è allagata, a Contrada va leggermente meglio ma anche qui è scesa tanta acqua. Sono stati solo venti minuti di pioggia preceduti da una forte grandinata ma di una potenza eccezionale”. A Forino, come a Montoro, altro comune dell’area a sud di Avellino interessato dalla precipitazione, sono in arrivo le squadre della Protezione Civile regionale. In azione anche i vigili del fuoco di Avellino.