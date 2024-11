Fontanarosa: 28enne aggredisce la fidanzata, scatta il divieto di avvicinamento

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Fontanarosa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ed ai luoghi dalla stessa frequentati, con contestuale divieto di dimora nel comune di Fontanarosa, nei confronti di un 28enne di Luogosano.

Qualche giorno prima, infatti, quegli stessi militari erano intervenuti dopo la segnalazione di una violenta lite avvenuta nella pubblica via e avevano accertato che l’indagato, dopo aver preteso di ispezionare lo smartphone della fidanzata, avvedutosi che il dispositivo si trovasse in modalità silenziosa, accecato dalla gelosia, aveva aggredito la vittima con pugni e schiaffi.

L’odierno provvedimento cautelare, richiesto dalla Procura della Repubblica di Benevento, anche a seguito delle ulteriori indagini dalla stessa coordinate, è stato emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, che ha ritenuto sussistenti, a carico dell’indagato, gravi indizi in ordine ai delitti di lesioni personali e minacce aggravate ai danni della ragazza.

La misura cautelare, secondo il Giudice delle Indagini Preliminari, si è resa necessaria perché sussistevano fondati motivi per ritenere che le condotte delittuose potessero essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita e l’integrità fisica della persona offesa.

Il destinatario del provvedimento stesso è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.