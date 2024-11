Vincenzo Serpico guiderà Sinistra Italiana a Nola verso le elezioni amministrative

Sinistra Italiana affida al prof. Vincenzo Serpico, stimato dirigente scolastico e compagno di grande esperienza, la responsabilità di seguire la delicata fase che porterà la città di Nola al voto amministrativo, dopo il recente scioglimento del consiglio comunale.

La fiducia e la stima nei confronti del prof. Serpico sono totali. Con la saggezza e la capacità che lo contraddistinguono, saprà guidare il processo di ricostruzione del partito in un territorio strategico per l’intera area metropolitana. Allo stesso tempo, lavorerà per individuare donne e uomini in grado di rappresentare con competenza e passione la sinistra nolana nella sfida delle prossime elezioni.

L’obiettivo è chiaro: costruire un campo largo e inclusivo, capace di offrire alla comunità di Nola una proposta politica forte, radicata nei valori progressisti e orientata al cambiamento.

Confidiamo nel lavoro del prof. Serpico e nella sua capacità di essere un punto di riferimento per il nostro partito e per il territorio in questa fase cruciale.

Tonino Scala

Segretario regionale di Sinistra Italiana

Stefano Ioffredo

Segretario dell’area metropolitana di Napoli