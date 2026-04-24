Crollo di una palazzina a Napoli: si scava tra le macerie, timori per eventuali dispersi

Napoli, 24 aprile 2026 — Paura nella notte nel cuore di Napoli, dove una palazzina è crollata improvvisamente in via Siniiscalchi, nella zona di Porta Capuana. Il cedimento si è verificato intorno alle 2, sorprendendo i residenti dell’area e facendo scattare immediatamente l’allarme.

Secondo le prime informazioni, l’edificio era di proprietà privata ed era già stato interdetto, così come la strada adiacente. Tuttavia, non si esclude che in passato possa essere stato occupato abusivamente, elemento che alimenta l’incertezza sulla possibile presenza di persone al suo interno al momento del crollo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco, che da ore lavorano senza sosta tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Le operazioni di soccorso procedono con la massima cautela, mentre l’area è stata completamente transennata per motivi di sicurezza.

Al momento non si hanno conferme ufficiali su feriti o vittime. Le autorità mantengono alta l’attenzione e invitano alla prudenza, mentre proseguono le verifiche strutturali sugli edifici circostanti per escludere ulteriori rischi.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza degli immobili abbandonati e sul fenomeno delle occupazioni abusive, particolarmente delicato in alcune zone della città.