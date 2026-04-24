Elezioni comunali di Salerno, l’Udc al fianco del candidato sindaco Armando Zambrano

“L’Udc sarà presente a questa importante sfida elettorale con la propria storia, con le proprie donne e i propri uomini, ma soprattutto con il proprio futuro”, dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc. “Abbiamo scelto di sostenere Armando Zambrano perché riteniamo sia la figura giusta per restituire a Salerno una guida capace, concreta e vicina ai cittadini”.

Polichetti pone al centro del confronto politico il tema sanitario. “Ai salernitani diremo con chiarezza che lo sfascio della sanità cittadina e regionale ha responsabilità precise. Noi siamo pronti a portare avanti una battaglia vera per una sanità accessibile a tutti, che sappia tutelare gli ultimi, proteggere gli anziani, assistere i fragili e garantire dignità alle fasce più deboli”.

Il dirigente centrista rivendica anche i risultati ottenuti negli ultimi anni sul fronte della legalità e del merito nel comparto sanitario. “Con la nostra azione politica seria e puntuale abbiamo contribuito a far emergere situazioni inaccettabili, portando alle dimissioni direttori pensionati e medici disonesti che infangavano una categoria composta in larga parte da professionisti seri e preparati”.

Sulla stessa linea Roberto Lambiase, commissario provinciale dell’Udc a Salerno, che rilancia il ruolo del partito sul territorio. “L’Udc vuole essere la casa di chi crede nella buona amministrazione, nella competenza e nella difesa dei servizi essenziali. Saremo al fianco dei cittadini per raccogliere richieste, proposte e battaglie reali, trasformandole in atti concreti dentro il Comune”.

Lambiase annuncia inoltre un impegno rigoroso sulla gestione della sanità pubblica locale. “Contrasteremo ogni utilizzo delle strutture pubbliche a fini privati e lavoreremo per regolamentare in maniera equilibrata l’attività libero-professionale, mettendo sempre al centro i bisogni dei cittadini più fragili. La sanità deve tornare a essere un diritto e non un privilegio”.