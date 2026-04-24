Avella, visite guidate tra storia e archeologia per il 25 aprile e il 1° maggio

In occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, il Comune di Avella promuove un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, organizzando tour guidati alla scoperta dei principali siti archeologici locali.

L’iniziativa, pensata per cittadini e visitatori, offrirà un percorso accompagnato da una guida turistica abilitata, con partenza alle ore 11:00 dal Museo MiA. Il tour includerà alcune delle tappe più rappresentative della storia avellana, come il Castello di San Michele e l’Anfiteatro romano di Avella, testimonianze significative del passato medievale e romano della città.

Il costo di partecipazione è fissato a 10 euro a persona, con prenotazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale dedicato al turismo locale.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per riscoprire le radici storiche di Avella e vivere un’esperienza culturale immersiva, valorizzando uno dei territori più ricchi di storia della Campania.