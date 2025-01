CONZA DELLA CAMPANIA (AV): I CARABINIERI SVENTANO UN FURTO DI RAME ALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE

Durante la notte, a Conza della Campania (AV), i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi sono intervenuti presso la sede dell’Acquedotto Pugliese in quella contrada Ciocciogallo e hanno sventato un furto di attrezzi e cavi di rame mettendo in fuga 3 ladri incappucciati che sono stati costretti, ad abbandonare la refurtiva sul posto.

I malviventi introdottisi all’interno dell’impianto dopo aver tagliato la recinzione, erano probabilmente intenzionati ad asportare due gruppi elettrogeni e diversi metri di cavi di rame.

L’intervento dei Carabinieri allertati a seguito di attivazione dell’allarme ha fatto saltare i loro piani. Ora si indaga analizzando i sistemi di videosorveglianza per individuare i 3 soggetti allo stato ancora ignoti.