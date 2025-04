Comiziano, scomparso un bambino: l’appello del Sindaco alla cittadinanza

Momenti di apprensione in paese per la scomparsa di un bambino, residente nel territorio comunale. Si tratta di Md Tawhid Islam Bali, nato in Bangladesh l’11 dicembre 2013.

La segnalazione è stata diffusa ufficialmente dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale di Comiziano, che chiedono alla cittadinanza massima attenzione, collaborazione e sensibilità in questo momento delicato.

“Invitiamo tutti i cittadini che possano aver visto o sentito qualcosa di utile a contattare immediatamente i Carabinieri della stazione di Cicciano”, si legge nella comunicazione ufficiale.

📞 Numero da contattare:

CARABINIERI DI CICCIANO – 081 8248671

Le forze dell’ordine sono già attivamente impegnate nelle ricerche del minore. Ogni piccolo dettaglio può risultare fondamentale per il ritrovamento.

Chiunque abbia informazioni utili o abbia visto qualcosa nelle ultime ore, è pregato di farsi avanti con urgenza.