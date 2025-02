Ciclisti colpiti da una balla di rifiuti persa da un camion. Un morto e un ferito grave

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina in via Fra Generoso, nei pressi dell’incrocio che conduce al Castello Arechi. A perdere la vita è stato un ciclista 49enne, originario di Caserta, colpito da una balla di rifiuti che si è staccata da un camion in transito sulla corsia opposta.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori: Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Municipale e personale del 118. I pompieri hanno impiegato anche un’autogru per sollevare il carico, ma purtroppo per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro ciclista, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno.

Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Rosario Battipaglia, stanno effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, causando disagi alla circolazione.

Si attende l’arrivo del pubblico ministero della Procura di Salerno, che assumerà la direzione delle indagini per far luce sulle cause e sulle condizioni di sicurezza del trasporto del carico.