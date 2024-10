CASORIA. Grave incidente stradale a Via Cupa dell’Arco: perde la vita una giovane di 19 anni

Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2024, alle ore 01:20 circa, la Polizia Locale è intervenuta in Via Cupa dell’Arco per un tragico incidente stradale che ha coinvolto due vetture e sei giovani. L’impatto ha causato la morte di una ragazza di soli 19 anni, originaria di Casoria.

Secondo la ricostruzione degli agenti dell’infortunistica stradale, l’incidente è avvenuto quando una delle due vetture, guidata da un ragazzo di 22 anni con a bordo tre passeggeri, stava percorrendo la strada comunale in direzione di Piazza Zanardelli. Giunti nei pressi del civico 40, il veicolo si è scontrato frontalmente con un’altra auto, condotta da un 19enne, che viaggiava nella direzione opposta e che aveva come passeggera una ragazza di 23 anni.

L’impatto, violento e devastante, ha provocato la morte sul colpo della giovane di 19 anni. Gli altri passeggeri e i conducenti delle due auto sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente le cause che hanno portato al tragico incidente, ma la dinamica appare già abbastanza chiara agli investigatori.