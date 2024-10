Grande partecipazione all’incontro con l’autrice Elena Fiore Pisapia al Caffè Letterario di Mugnano del Cardinale

Venerdì 4 ottobre 2024, l’Aula Consiliare del Comune di Mugnano del Cardinale ha ospitato un importante evento culturale organizzato dal Laboratorio Culturale Mugnano del Cardinale. Al centro dell’incontro c’è stata la presentazione del libro “I ragazzi venuti dal mare”, scritto da Elena Fiore Pisapia, nell’ambito del Caffè Letterario, un progetto volto a promuovere la lettura e il confronto su tematiche di interesse culturale e sociale.

L’evento ha avuto inizio con i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Napolitano, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per la crescita culturale della comunità. A seguire, Vincenzo Napolitano, membro del Laboratorio Culturale, ha introdotto l’incontro spiegando l’impegno del gruppo nel valorizzare la cultura locale e offrire spazio ad autori emergenti e affermati.

La presentazione è entrata nel vivo con l’intervento della dirigente scolastica Luigia Conte, che ha curato l’approfondimento del libro. “I ragazzi venuti dal mare” ha toccato temi molto attuali, legati alle esperienze di giovani migranti, esplorando il loro viaggio e le loro speranze in cerca di una vita migliore. Il senso e il succo del libro trattano di accoglienza e integrazione, offrendo una riflessione sul tema della migrazione attraverso il racconto di una bella esperienza vissuta dall’autrice in prima persona, insieme alla sua comunità, che ha accolto giovani migranti provenienti dall’Africa. Elena Fiore Pisapia, calabrese con origini irpine, di Forino, è da sempre impegnata nel sociale e, con il suo lavoro, racconta un vissuto e una testimonianza del fenomeno migratorio vissuto in Calabria.

A conclusione dell’incontro, l’Onorevole Gianfranco Rotondi, deputato della Repubblica Italiana, ha offerto una riflessione sulle questioni sociali sollevate nel libro, sottolineando l’importanza di promuovere il dialogo su questi argomenti all’interno delle comunità.

L’evento, moderato dal giornalista Enzo Pecorelli, è stato accolto con grande entusiasmo dai cittadini, che hanno partecipato numerosi, mostrando vivo interesse per le tematiche trattate e per l’opera della Pisapia. Un appuntamento che ha rappresentato un’importante occasione di confronto e riflessione per tutta la comunità di Mugnano del Cardinale, promuovendo valori di accoglienza e solidarietà in un contesto attuale e significativo.

Ecco il video delle interviste ai protagonisti effettuate da Nunzia Pecorelli.