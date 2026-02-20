Boscoreale, in un B&B per confezionare droga, la scoperta dei carabinieri. 43enne in manette

E’ pomeriggio a Boscoreale quando i Carabinieri della locale Stazione arrestano per detenzione di droga a fini di spaccio, detenzione di arma clandestina e munizionamento 43 enne di Scafati già noto alle forze dell’ordine.
Durante un servizio di controllo del territorio i militari notano l’uomo cedere un involucro in cambio di denaro. Fermato, è stato trovato in possesso di 9 dosi pronte per la vendita e contanti.
I controlli si estendono in un bed and breakfast dove l’uomo conservava il materiale per sua l’attività illecita. All’interno della camera, polveri, divisori, dosatori, sacchetti in plastica e macchina per il sottovuoto e 100 grammi di hashish.
Trovata anche una pistola con matricola abrasa un serbatoio carico e proiettili.
Il 43enne è ora in carcere.