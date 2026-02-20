Campania, allerta meteo prorogata: temporali e rischio idrogeologico fino a sera

La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di prorogare l’allerta meteo di livello giallo su tutto il territorio regionale, alla luce dell’evoluzione delle condizioni atmosferiche e delle ultime valutazioni del Centro Funzionale.

Il peggioramento del quadro meteo continuerà a caratterizzare la giornata con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno risultare localmente intense, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Rischi e criticità sul territorio

Resta elevata l’attenzione sul fronte del rischio idrogeologico. La saturazione dei suoli, già provati dalle piogge dei giorni scorsi, aumenta la possibilità di fenomeni come frane, caduta massi, allagamenti e difficoltà nella regolare circolazione delle acque nelle sedi stradali.

Anche in assenza di nuove precipitazioni particolarmente intense, le criticità potrebbero persistere proprio a causa delle condizioni del terreno.

Venti in attenuazione ma attenzione sulle coste

A partire dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei venti, che nelle ultime ore hanno interessato gran parte della regione con raffiche sostenute. Resta comunque alta la vigilanza, in particolare lungo le aree costiere, dove il mare si presenta ancora agitato e non si escludono mareggiate.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita i sindaci e le autorità locali a mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e limitare eventuali disagi o situazioni di pericolo.

Particolare attenzione viene richiesta per il monitoraggio del territorio, delle aree più esposte e delle infrastrutture, oltre al costante aggiornamento attraverso la Sala Operativa regionale.

La situazione resta in evoluzione e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore: Binews seguirà costantemente l’evolversi delle condizioni meteo fornendo aggiornamenti in tempo reale.