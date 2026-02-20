EVENTO ESCLUSIVO NBA AD AVELLINO: LA SCANDONE PROTAGONISTA DEL PLAYER CLINIC TOUR

La Scandone Avellino è orgogliosa di annunciare che la città ospiterà una tappa esclusiva dell’NBA Basketball School – Player Clinic Tour, un appuntamento di assoluto prestigio che vede la Scandone tra le pochissime realtà territoriali coinvolte in questo progetto internazionale. Un riconoscimento importante che conferma il ruolo del club biancoverde come punto di riferimento per la crescita del basket giovanile sul territorio.

L’evento si terrà domenica 22 marzo 2026 presso la Palestra S.MS. “F. Tedesco” di Avellino e offrirà ai giovani appassionati un’esperienza tecnica e formativa di altissimo livello, basata su metodologie e principi ispirati al basket NBA.

Sono previste due sessioni di allenamento da 90 minuti, suddivise per fasce d’età:

– ROOKIE (nati dal 2013 al 2018): ore 10:00 – 11:30

– ALL-STAR (nati dal 2009 al 2012): ore 12:00 – 13:30.

L’iniziativa è aperta a tutti i giovani cestisti e rappresenta un’opportunità rara per allenarsi in un contesto internazionale, respirando un clima di sport, condivisione e crescita tecnica ed educativa.

La Scandone Avellino invita atleti e famiglie a cogliere questa occasione speciale, certa che eventi di tale livello contribuiscano a valorizzare ulteriormente il movimento cestistico locale e a trasmettere ai ragazzi i valori più autentici dello sport: passione, impegno e spirito di squadra.