Barra: sorpreso con un’arma e droga. Arrestato.

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Serino dove, una volta entrati, hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire da alcuni vani contatori.

Gli operatori, insospettiti, sono entrati nei vani e, da uno di essi, hanno sorpreso uscire due giovani che, alla loro vista, si sono dati alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare uno dei due.

In un vano contatore sono state trovate 41 bustine con circa 109 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga, 4 bilancini di precisione e una pistola Glock modello 19 con 5 cartucce e con matricola abrasa.

Un 17enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione e ricettazione di arma clandestina.