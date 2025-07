Baiano, colpo di pistola durante lite sulla Nazionale 7 bis: indagini in corso

Baiano (AV) – Arrivano i primi dettagli dei fatti di cronaca avvenuti nella serata di ieri, intorno alle 23:00, lungo la Strada Statale 7 bis, all’altezza dell’ingresso di Baiano, dove un colpo d’arma da fuoco sarebbe stato esploso durante una lite tra più persone.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, guidati dal maggiore Gianfranco Iannelli, l’episodio sarebbe scaturito da un diverbio acceso tra alcuni soggetti, quando una persona non ancora identificata avrebbe estratto una pistola – o forse una pistola a salve – e sparato un colpo, forse nel tentativo di sedare lo scontro.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari dell’Arma e i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso a un giovane di origine straniera, coinvolto nella lite e trovato in stato di forte agitazione, ma non ferito.

Durante il sopralluogo, i Carabinieri hanno recuperato un bossolo sulla carreggiata, elemento chiave per accertare la natura dell’arma utilizzata: non è ancora chiaro se si tratti di una vera arma da fuoco o di una pistola scacciacani (a salve). Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona per risalire all’identità di tutti i soggetti coinvolti e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Uno dei partecipanti alla lite è già stato identificato, mentre proseguono le indagini per chiarire il ruolo dell’uomo che ha sparato e stabilire se si trattasse di un intervento a difesa di terzi o di un gesto minaccioso.

Al momento non si registrano feriti, ma l’episodio ha creato allarme tra i residenti della zona, che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. I militari continuano a raccogliere testimonianze e dati utili a fare piena luce sull’accaduto.