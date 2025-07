“Una sera d’estate a Mugnano del Cardinale, con la musica di chi è cresciuto qui”(foto)

di Francesco Piccolo Ci sono serate che non fanno rumore, ma restano dentro.

Sabato 13 luglio è stata una di quelle.

In Piazza Umberto I, a Mugnano del Cardinale, si è tenuto il concerto di Fabio Picciocchi, in arte Berlino 84. Un giovane artista del posto, cresciuto tra le vie del paese, tornato sul palco dopo oltre tre anni per ritrovare la sua comunità, la sua gente.

L’ultima esibizione risaliva al giugno 2022, durante la festa di Sant’Antonio. Da allora, molte cose sono cambiate, ma il legame con Mugnano è rimasto intatto. Lo dimostrava uno striscione semplice, ma pieno di significato:

“Bentornato a casa.”

Fabio è arrivato in modo discreto, con accanto la moglie, il figlio e la nipotina. Prima del concerto ha voluto fare visita alla chiesa, per un momento di raccoglimento davanti alla Santa Patrona, Maria Santissima delle Grazie, e a Santa Filomena. Poi un saluto ai membri del comitato festa e la foto con il rettore, Don Giuseppe Autorino. Un gesto che racconta il rispetto per le tradizioni e il valore delle radici.

Quando è salito sul palco, la piazza ha risposto con un applauso lungo e spontaneo.

Tra il pubblico, i familiari, tanti amici, persone del paese e appassionati di musica, riuniti non solo per ascoltare, ma per condividere un momento di vicinanza.

Il concerto si è aperto con “Dimenticherò”, uno dei suoi brani più sentiti.

La voce di Fabio ha accompagnato i pensieri di chi ascoltava con attenzione e affetto.

Pochi fronzoli, solo canzoni e parole che parlano alla gente. La prima parte si è chiusa con “Polvere”, altro pezzo molto caro al suo pubblico.

A seguire, l’intervento di Francesco Procopio, ospite della serata, che ha portato sul palco ironia e leggerezza con i suoi personaggi. Un momento semplice, che ha saputo strappare sorrisi sinceri.

Per il finale, Fabio ha scelto un brano molto intenso: “Angeli” di Vasco Rossi, dedicato a chi affronta momenti difficili o ha perso qualcuno.

La piazza ha ascoltato in silenzio. Un attimo di raccoglimento che ha unito tutti in un’unica emozione.

Poi, l’ultimo brano in scaletta: “E ti cerco nel traffico”, il nuovo singolo uscito da poche settimane. Il pubblico lo conosceva già, e lo ha accompagnato con la voce. È sembrato il modo più naturale per chiudere la serata: cantare insieme, senza clamori, ma con partecipazione.

Nessun effetto speciale, nessuna pretesa. Solo musica, parole vere, e una comunità che si ritrova attorno a uno dei suoi figli.

Un ritorno fatto di gesti semplici e sinceri, che ha lasciato un bel ricordo a chi c’era.