Avellino – Carabinieri in azione per la tutela ambientale: indagini in corso per risalire ai responsabili dell’abbandono di rifiuti in area vincolata

A seguito di un servizio televisivo trasmesso da un’emittente locale, che denunciava l’abbandono di rifiuti, i Carabinieri della Stazione di Avellino, con il supporto dei colleghi del Gruppo Forestale, sono intervenuti nell’area segnalata.

Nello specifico, in località Molinelle del capoluogo irpino, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, i militari dell’Arma hanno individuato cumuli di rifiuti speciali non pericolosi, tra cui sacchi di scarti edili, calcinacci, elettrodomestici e altri materiali ingombranti.

I Carabinieri hanno immediatamente attivato le procedure per il ripristino dello stato dei luoghi, interessando il Comune per avviare la bonifica dell’area.

L’episodio è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Avellino e sono in corso indagini per risalire ai responsabili degli sversamenti abusivi.

In linea con le decisioni assunte durante l’incontro tenutosi qualche mese fa presso il “Polo Giovani” della Diocesi di Avellino, tra Prefettura, Procura e rappresentanti dell’Arma, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ribadisce il proprio impegno nella tutela ambientale. L’attività si concretizza attraverso un costante controllo del territorio per contrastare i reati ambientali, con interventi tempestivi e coordinati volti a garantire la salvaguardia del territorio e la sicurezza della collettività.

Fondamentale resta la collaborazione tra istituzioni e cittadini per tutelare l’ambiente e assicurare un futuro sostenibile alle nuove generazioni.