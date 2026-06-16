Avella, cinquantenne del Baianese arrestato per droga: domani la direttissima

Finisce in manette un cinquantenne del Baianese, residente a Mugnano del Cardinale. L’uomo è stato arrestato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Baiano nel corso di un controllo effettuato ad Avella.

Durante la perquisizione personale, i militari avrebbero rinvenuto alcune sostanze stupefacenti in suo possesso. Per il cinquantenne è quindi scattato l’arresto e, dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella giornata di domani è prevista l’udienza con rito direttissimo davanti al giudice competente.

Si ricorda che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.