Successo per giornata di visite mediche gratuite al Comune di Grottolella 

Ieri nei locali del Comune di Grottolella si e’ tenuta la consueta giornata di prevenzione con il Dottore Iannace , il Dottore Carmine, Giuseppe Pacifico e il Dottore Michele Capozzi.

Oltre 70 visite complessive sono state effettuate nel pomeriggio di ieri. Numeri importanti e significativi si sono regiatrati durante la giornata di prevenzione.

“Siamo davvero felici per i numeri che si sono registrati ieri in termini di partecipazione. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato e che hanno reso possibile questa bella giornata.

Ringraziamo di vero cuore i Dottori Iannace, Pacifico e Capozzi per il loro contributo, impegno professionale e vicinanza verso la nostra comunita’.

Ringraziamo tutto lo staff dell’Amos Partenio e tutti coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita della iniziativa.

Inoltre anticipiamo che nel prossimo autunno si teranno ulteriori giornate di prevenzione nel settore cardilogico e dermatologico.

Infine siamo in attesa di una risposta dalla ASL di Avellino per stabilire il giorno in cui Grottolella ospitera’ i camper della salute .

Continua senza soste l’impegno della amministrazione comunale sui temi della prevenzione e della tutela della salute ” – e’ quanto dichiarato dal Vice Sindaco del Comune di Grottella Marco Grossi.