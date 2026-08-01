Casoria: intensificati i controlli della Polizia di Stato, finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Nella mattinata di ieri, circa 100 operatori della Polizia di Stato hanno effettuato una vasta operazione ad “alto impatto” nel comune di Casoria, dove insiste una baraccopoli, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

All’operazione ha preso parte personale della Questura di Napoli ed in particolare gli agenti della Squadra Mobile, dei Commissariati di Afragola, Acerra, Frattamaggiore, Giugliano-Villaricca e Torre del Greco, delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del IV Reparto Mobile.

Nel corso delle attività sono state identificate numerose persone, controllati 25 veicoli, di cui 10 sequestrati amministrativamente poiché sprovvisti della prescritta copertura assicurativa.

Inoltre, gli agenti hanno tratto in arresto un uomo, irreperibile dal 2017, in esecuzione di due provvedimenti per la carcerazione, secondo i quali il predetto dovrà espiare la pena di un anno e 9 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. Ancora, con il supporto di personale tecnico dell’Enel, sono state denunciate 16 persone per furto aggravato di energia elettrica, avendo realizzato allacci abusivi alla rete elettrica pubblica.

Il servizio in argomento ha visto la partecipazione di personale della Polizia Locale di Casoria e dei Vigili del Fuoco ed è stata vigilata dall’alto da un drone dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dall’elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato.