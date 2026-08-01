Mugnano del Cardinale ricorda Francesca Litto: domani la messa nel primo anniversario della scomparsa

La comunità di Mugnano del Cardinale si prepara a ricordare con affetto Francesca Litto nel primo anniversario della sua scomparsa.

Domani, domenica 2 agosto, alle ore 19, presso il Santuario di Santa Filomena, sarà celebrata una messa solenne in suffragio della sua anima, un momento di raccoglimento e preghiera al quale prenderanno parte familiari, amici e quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla.

A un anno dalla sua scomparsa, il ricordo di Francesca continua a essere vivo nel cuore dei suoi cari, che hanno voluto promuovere questa celebrazione per affidarne la memoria alla preghiera e rinnovare il legame con tutti coloro che le hanno voluto bene.

La famiglia , nel ricordarla con immutato affetto, ringrazia anticipatamente quanti prenderanno parte alla funzione religiosa e si uniranno nel ricordo di Francesca.