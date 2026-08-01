Stefano Picciocchi confermato capitano dell’Under 17 FIGC del Don Bosco Cinecittà: Baiano applaude il suo talento.

C’è ancora il nome di Stefano Picciocchi al centro del progetto tecnico dell’ASD Don Bosco Cinecittà. Il giovane calciatore, originario di Baiano, continuerà a vestire i colori della società romana anche nella stagione 2026/2027 e, soprattutto, guiderà nuovamente la squadra con la fascia di capitano dell’Under 17 FIGC.

Una conferma che arriva al termine di un percorso di crescita costante, fatto di impegno quotidiano, disciplina e spirito di squadra. Dopo aver ricoperto lo stesso ruolo nell’Under 15 FIGC, Stefano si è dimostrato un leader credibile dentro e fuori dal campo, conquistando il rispetto dei compagni e la fiducia dello staff tecnico.

La sua esperienza nel settore giovanile del Don Bosco Cinecittà è iniziata diversi anni fa e si è sviluppata attraverso tutte le categorie federali. Dall’Under 13 fino all’attuale Under 17, passando per il competitivo campionato Elite, il giovane difensore ha saputo migliorarsi stagione dopo stagione, mettendo in evidenza qualità tecniche, personalità e una grande maturità per la sua età.

Per Baiano rappresenta motivo di soddisfazione vedere uno dei propri giovani distinguersi in una delle realtà più prestigiose del calcio giovanile laziale. Stefano porta sempre con sé i valori della sua terra: sacrificio, umiltà, serietà e voglia di crescere, caratteristiche che gli hanno consentito di ritagliarsi un ruolo sempre più importante all’interno del club.

La decisione del Don Bosco Cinecittà di affidargli ancora una volta la fascia di capitano non premia soltanto il calciatore, ma anche la persona. Essere capitano significa essere un esempio quotidiano, assumersi responsabilità e rappresentare i valori della società, qualità che Stefano ha dimostrato di possedere nel corso degli anni.

Il Don Bosco Cinecittà continua così a valorizzare il proprio vivaio, investendo sui ragazzi che, oltre alle qualità calcistiche, dimostrano educazione, senso di appartenenza e dedizione al lavoro. Una filosofia che ha permesso alla società di formare nel tempo numerosi talenti.

Anche Baiano può vantare una tradizione calcistica di rilievo. Tra i nomi più rappresentativi figurano Francesco Dell’Anno, che ha giocato in Serie A con Lazio, Udinese e Inter, Emanuele D’Anna, protagonista di una lunga carriera nel calcio professionistico, e Felice Prevete, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli. Un elenco che alimenta le speranze di vedere, un domani, anche Stefano Picciocchi raggiungere traguardi importanti.

Per ora il presente parla di un’altra stagione da protagonista, con la responsabilità della fascia al braccio e la voglia di continuare a migliorarsi. Il percorso è ancora lungo, ma il talento, la determinazione e la mentalità sono gli ingredienti giusti per inseguire un sogno che, anno dopo anno, appare sempre più concreto.(L.Carullo)