Mugnano del Cardinale si prepara alla festa di Santa Filomena: domani il via con l’intronizzazione della statua e tre celebrazioni eucaristiche

Entra nel vivo il programma religioso dedicato a Santa Filomena, patrona di Mugnano del Cardinale, con un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà fedeli e pellegrini per tutto il mese di agosto.

Ad aprire ufficialmente le celebrazioni sarà domani, domenica 2 agosto, una giornata particolarmente significativa che segnerà l’inizio della novena in onore di Santa Filomena, in programma fino al 10 agosto.

Il momento più atteso sarà alle ore 10, con la solenne intronizzazione della statua di Santa Filomena, seguita dalla celebrazione della Santa Messa. Nel corso della giornata saranno celebrate altre due Messe, alle ore 12 e alle ore 19, offrendo ai numerosi fedeli la possibilità di prendere parte alla preghiera nel Santuario.

Il programma proseguirà nei giorni successivi con gli Stati Eucaristici nei diversi rioni del paese, lo spettacolo “Una voce per Santa Filomena” previsto l’8 agosto in Piazza Umberto I e, soprattutto, con la solennità liturgica del 9 agosto, quando si terranno le celebrazioni principali, la tradizionale processione per le vie cittadine e la Santa Messa conclusiva.

Tra gli appuntamenti più significativi figurano anche il 10 agosto, anniversario della traslazione del sacro corpo di Santa Filomena da Roma a Mugnano del Cardinale, la Festa del Nome di Santa Filomena del 13 agosto, la celebrazione dedicata a San Pio X il 25 agosto, la Consacrazione dei bambini a Santa Filomena il 30 agosto e la tradizionale fiaccolata del 31 agosto, che chiuderà il mese di festeggiamenti.

Nel suo messaggio ai fedeli, il rettore del Santuario, don Giuseppe Autorino, invita la comunità a vivere questi giorni con spirito di fede e partecipazione.

«La festa è un’occasione preziosa per riscoprire il valore della comunità, della preghiera e della fraternità. Non è soltanto un momento di tradizione e di incontro, ma soprattutto un tempo di grazia, nel quale siamo chiamati a rinnovare la nostra fede e ad affidarci all’intercessione di Santa Filomena».

L’auspicio del rettore è che la giovane martire continui a proteggere le famiglie, sostenere i giovani, confortare gli ammalati e donare a tutti pace, speranza e fede, nel segno di una devozione che da secoli richiama a Mugnano del Cardinale migliaia di pellegrini provenienti da tutta Italia e dall’estero.