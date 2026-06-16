Avella: Auguri al Cav. Carmine Pecchia (Nino) Carabiniere, Artista e Promotore Sociale da oggi in pensione.

di Saverio Bellofatto

Un curriculum professionale di tutto rispetto, stimato dai colleghi e da tutto il personale della Procura di Napoli oggi ha chiuso il suo percorso professionale con la Benemerita.

Riportiamo di seguito il suo post dove si racconta e si emoziona. Una bella testimonianza.

Queste ultime settimane sono state un concentrato di emozioni incredibili, un viaggio sospeso tra i ricordi del passato e l’attesa del mio ultimo giorno di servizio nell’Arma dei Carabinieri….oggi è arrivato, 16 giugno 2026, nonchè il giorno del mio 60° complea n no.

È stato un percorso impreziosito da tappe fondamentali, a partire dall’emozionante incontro con il Comandante della Legione Carabinieri Campania, il Generale di Divisione Francesco Gargaro, e al saluto con il Comandante del Comando Provinciale dei Carabin ieri di Napoli, il Generale di Brigata Biagio Storniolo…. Momenti intensi e carichi di significato che porterò sempre con me,per poi arrivare all’emozione di oggi, quella più brutta. Un nodo alla gola e un senso di vuoto profondo. Lasciare quella divisa, che per quarant’anni è stata la mia seconda pelle, è come separarsi da un pezzo della propria identità.

…La burocrazia fredda di oggi, restituire pezzo dopo pezzo gli oggetti che hanno vissuto con me ogni pattuglia, ogni servizio, ogni sacrificio e ogni traguardo, contrasta dolorosamente con il calore dei ricordi di una vita intera dedicata al dovere. È i l momento in cui l’orgoglio per la “trafila” completata con onore si scontra con la malinconia di un addio definitivo.

Un pezzo di stoffa si restituisce, ma la dignità e la storia di quel Carabiniere restano addosso per sempre, depositare tutto quello che avevo in dotazione, credetemi , emozione bruttissima e malinconica…

…facendo un passo dietro, il giorno 10 è andato in scena il penultimo step di questo cammino che sta per concludersi oggi: il saluto al mio reparto. Vedere così tanti colleghi partecipare e stringersi intorno a me è stato un onore immenso, che porterò sempre nel cuore.

Ci sono dei ringraziamenti speciali che sento il dovere e il profondo desiderio di fare: Al mio Comandante diretto del Reparto, Sezione di Polizia Giudiziaria , i l Colonnello Salvatore Vitiello e la vice, Ten. Col. Ilenia Santaniello, per la guida, il supporto e la costante vicinanza e alla mia segreteria, tutta!

Al Procuratore Capo, Dott. Nicola Gratteri, sotto la cui direzione ho avuto il privilegio di operare. Al “mio” Pubblico Ministero, il Magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia, Dottoressa Ida FRONGILLO a cui sono stato assegnato ben 21 anni : un percorso di vita e di lavoro indimenticabile, fatto di lavoro e affetto umano in primis. Ovviamente, anche a tutta la mia segreteria, della D.D.A., il Cancelliere Dott.ssa Giuseppina Sorropago, il L.T. C.S. della G.D.F. Antonio Germano e l’Ispettore della Polizia di Sta t o Massimiliano Cutolo… tutti, motore instancabile di ogni giornata, condividendo ansie dolori preoccupazioni gioie e caffè giornalieri, a ciascun collega , uno ad uno ,che hanno condiviso con me sacrifici, soddisfazioni e quotidianità. Alla Segr. Centralizzata, alla banca Dati, Misure di prevenzione, alle segreterie dei Procuratori

Aggiunti, uff. Intercettazioni economato Informatica… tutti !Onorato di aver servito , con onore in queste grandi famiglie. Quella dell’Arma dei hCarabineri, tutta, il mio reparto la Sezione di Polizia Giudiziaria di Napoli e tutta la Direzione Distrettuale Antimafia… vi amerò sempre!

Nino Pecchia, oltre alla rispettabile carriera per la quale ha ricevuto diverse onorificenze, è da sempre impegnato nel sociale nella sua Avella. Maestro di Arte Presepiale, Artista, le sue opere di pregevole fattura sono richieste e ricercate. Per questo suo impegno ha ricevuto nel 2025 il Premio Eccellenze di Binews, nel 2026 La Menzione Speciale d’Onore al Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento. Auguri ad Maiora anche dalla nostra redazione.