Assalto al Postamat di Montaguto, boato nella notte: sportello distrutto, indagini in corso

Prosegue in Campania l’ondata di assalti agli sportelli automatici. L’ultimo episodio si è verificato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio a Montaguto, piccolo centro dell’Irpinia, dove un’esplosione ha gravemente danneggiato il Postamat dell’ufficio postale cittadino.

Il boato è stato avvertito intorno alle 4.15 e ha fatto scattare l’immediato intervento dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. L’ordigno, posizionato direttamente sul dispositivo di prelievo, ha provocato ingenti danni alla struttura.

Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri per i rilievi tecnici e la messa in sicurezza dell’area. Al momento non è stato reso noto se i responsabili siano riusciti a portare via del denaro, né se l’episodio sia collegato ad altri analoghi raid registrati negli ultimi mesi sul territorio regionale.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’esplosione e individuare gli autori dell’assalto.