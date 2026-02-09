Fortuna nel Casertano: due vincite al 10eLotto e Lotto per quasi 65mila euro

La Dea Bendata fa tappa nel Casertano con due vincite significative centrate tra Conca della Campania e Portico di Caserta.

Nel primo caso, una giocata da appena 4 euro effettuata in una ricevitoria di via Casilina, a Conca della Campania, ha regalato una vincita di 40.002 euro grazie a un “9” centrato al 10eLotto.

La fortuna ha sorriso anche a Portico di Caserta, dove un giocatore ha centrato una quaterna sulla ruota Tutte al Lotto. I numeri estratti — 54, 55, 72 e 78 — hanno fruttato 24.900 euro, sempre a fronte di una giocata da 4 euro, effettuata in una ricevitoria di via Vittoria.

Nel complesso, le due vincite hanno portato nelle tasche dei fortunati giocatori 64.902 euro.