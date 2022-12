Antonio D’Amelio morto a 15 anni: malore dopo che all’ospedale lo avevano rimandato a casa

E’ morto a soli 15 anni Antonio D’Amelio, ieri lunedì 5 dicembre a Montesarchio, nella Valle Caudina in provincia di Benevento il dramma. Nella giornata di domenica, 4 dicembre, Antonio era stato portato in ospedale per forti dolori allo stomaco ma era stato dimesso e tornato a casa è morto nella notte. Inutili i tentativi di soccorrerlo La morte di questo giovane di Montesarchio ha procurato un enorme sgomento tra Montesarchio e Airola, dove Antonio viveva e frequentava il terzo anno del Liceo Musicale all’istituto Lombardi. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Oggi si sono svolti i funerali dove ha preso parte tanta gente, soprattutto tantissimi amici, sconvolti da una perdita di un ragazzo di soli 15anni.