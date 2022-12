CIMITILE. Un sorriso ai bambini malati oncologici, dopo la bambola Agoppina arriva Agoppino. La beneficenza per donare un sorriso

Una vendita di beneficenza per donare un sorriso ai bambini malati del reparto di Ematologia ed oncologia pediatrica dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. L’evento, in programma a Cimitile nelle Basiliche Paleocristiane il prossimo 11 dicembre con il patrocinio del Comune di Cimitile, è organizzato a favore dell’Agop (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica) Numerosi gli stand allestiti per sostenere il progetto di solidarietà e la mascotte presentata l’anno scorso nella prima edizione, Agoppina “la bambola del sorriso” simbolo di gioia, serenità e forza, realizzata interamente a mano con tessuti pregiati e di alta qualità, avrà un compagno Agoppino. Chi comprerà le mascotte e gli altri oggetti esposti contribuirà sostenere il reparto di Ematologia ed Oncologia pediatrica regalando un sorriso ai ragazzi che lottano per la vita. L’Agop, fondata e gestita da genitori con la collaborazione del volontariato e degli operatori sanitari, nel tempo ha formato una grande famiglia impegnata da affrontare ed a risolvere i problemi che i pazienti e le loro famiglie sono costretti a vivere sul piano sanitario, psicologico, sociale, affettivo ed umano.