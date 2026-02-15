SCANDONE AVELLINO, SFIDA DA NON SOTTOVALUTARE: AL PALA DEL MAURO ARRIVA IL FANALINO DI CODA KLASS SENNORI

La Scandone Avellino si prepara alla prossima sfida di campionato: domenica 15 febbraio alle ore
18:00, al Pala Del Mauro, i biancoverdi affronteranno la Klass Sennori, attuale fanalino di coda del
girone ma squadra tutt’altro che arrendevole.
La formazione sarda occupa al momento l’ultimo posto con sei punti in classifica, ma arriva ad
Avellino con rinnovata fiducia dopo la vittoria ottenuta nell’ultimo turno casalingo contro il Nuovo
Basket Aquilano. Un successo importante che ha consentito ai sennoresi di accorciare sul
penultimo e terzultimo posto, occupati rispettivamente da Pallacanestro Antoniano e San Paolo
Ostiense, ora distanti appena due lunghezze.
Un match da non sottovalutare per i lupi guidati da coach Ciro Dell’Imperio: già nella gara d’andata,
infatti, espugnare il parquet sardo si rivelò impresa tutt’altro che semplice. Sennori è una squadra
che, per quanto espresso sul campo, ha probabilmente raccolto meno di quanto meritasse.
La Klass Sennori è oggi guidata da coach Fabrizio Longano, subentrato a metà gennaio al giovane
tecnico Gabriele Piras, classe 1996 e figura simbolo della crescita del club. In pochi anni la società
sennorese ha costruito un percorso notevole, scalando le categorie dalla Serie D fino alla B
Interregionale e diventando una delle realtà più organizzate del basket sardo, capace di valorizzare
i talenti locali e al tempo stesso attrarre giocatori esperti e carismatici.
Leader tecnico ed emotivo del gruppo è il capitano Enrico “Chicco” Merella, autentico punto di
riferimento del progetto biancoverde. Al suo fianco spicca l’esperienza di Andrea Cordedda, miglior
realizzatore della squadra e anima offensiva, interprete perfetto dello spirito combattivo di
Sennori.
Nel reparto lunghi si distinguono due profili di grande peso: il veterano Jiří Hubálek, con trascorsi in
Serie A tra Dinamo Sassari, Venezia e Rieti, e il pivot Obinna Raphael Nwokoye, lungo di 200 cm
che abbina forza fisica e mobilità. Sono loro i principali terminali offensivi della squadra: Hubálek
viaggia a 13,7 punti di media, Nwokoye a 13,5.
A completare il pacchetto sotto canestro ci sono il giovane Matteo Cabras, energia e intensità a
rimbalzo, e Nicola Pisano, ala grande versatile e combattiva, preziosa soprattutto nella metà campo
difensiva.
Sul perimetro Sennori può contare sull’esperienza difensiva di Federico Tola, sul talento emergente
del play classe 2005 Stefano Puggioni — giocatore di forte personalità — e sull’intelligenza
cestistica di Alessandro Pisano, regista esperto e punto d’equilibrio del sistema offensivo.
La squadra sarda ha anche un’arma in più: Luca Sanna che è un ottimo tiratore.
Per la Scandone sarà dunque una gara da affrontare con concentrazione e rispetto dell’avversario,
davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di proseguire il cammino in campionato e confermare
quanto di buono mostrato nell’ultima uscita con la Pallacanestro Angri.