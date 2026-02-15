SCANDONE AVELLINO, SFIDA DA NON SOTTOVALUTARE: AL PALA DEL MAURO ARRIVA IL FANALINO DI CODA KLASS SENNORI

La Scandone Avellino si prepara alla prossima sfida di campionato: domenica 15 febbraio alle ore

18:00, al Pala Del Mauro, i biancoverdi affronteranno la Klass Sennori, attuale fanalino di coda del

girone ma squadra tutt’altro che arrendevole.

La formazione sarda occupa al momento l’ultimo posto con sei punti in classifica, ma arriva ad

Avellino con rinnovata fiducia dopo la vittoria ottenuta nell’ultimo turno casalingo contro il Nuovo

Basket Aquilano. Un successo importante che ha consentito ai sennoresi di accorciare sul

penultimo e terzultimo posto, occupati rispettivamente da Pallacanestro Antoniano e San Paolo

Ostiense, ora distanti appena due lunghezze.

Un match da non sottovalutare per i lupi guidati da coach Ciro Dell’Imperio: già nella gara d’andata,

infatti, espugnare il parquet sardo si rivelò impresa tutt’altro che semplice. Sennori è una squadra

che, per quanto espresso sul campo, ha probabilmente raccolto meno di quanto meritasse.

La Klass Sennori è oggi guidata da coach Fabrizio Longano, subentrato a metà gennaio al giovane

tecnico Gabriele Piras, classe 1996 e figura simbolo della crescita del club. In pochi anni la società

sennorese ha costruito un percorso notevole, scalando le categorie dalla Serie D fino alla B

Interregionale e diventando una delle realtà più organizzate del basket sardo, capace di valorizzare

i talenti locali e al tempo stesso attrarre giocatori esperti e carismatici.

Leader tecnico ed emotivo del gruppo è il capitano Enrico “Chicco” Merella, autentico punto di

riferimento del progetto biancoverde. Al suo fianco spicca l’esperienza di Andrea Cordedda, miglior

realizzatore della squadra e anima offensiva, interprete perfetto dello spirito combattivo di

Sennori.

Nel reparto lunghi si distinguono due profili di grande peso: il veterano Jiří Hubálek, con trascorsi in

Serie A tra Dinamo Sassari, Venezia e Rieti, e il pivot Obinna Raphael Nwokoye, lungo di 200 cm

che abbina forza fisica e mobilità. Sono loro i principali terminali offensivi della squadra: Hubálek

viaggia a 13,7 punti di media, Nwokoye a 13,5.

A completare il pacchetto sotto canestro ci sono il giovane Matteo Cabras, energia e intensità a

rimbalzo, e Nicola Pisano, ala grande versatile e combattiva, preziosa soprattutto nella metà campo

difensiva.

Sul perimetro Sennori può contare sull’esperienza difensiva di Federico Tola, sul talento emergente

del play classe 2005 Stefano Puggioni — giocatore di forte personalità — e sull’intelligenza

cestistica di Alessandro Pisano, regista esperto e punto d’equilibrio del sistema offensivo.

La squadra sarda ha anche un’arma in più: Luca Sanna che è un ottimo tiratore.

Per la Scandone sarà dunque una gara da affrontare con concentrazione e rispetto dell’avversario,

davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di proseguire il cammino in campionato e confermare

quanto di buono mostrato nell’ultima uscita con la Pallacanestro Angri.