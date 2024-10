86enne trovato morto in una scarpata sul monte Terminio: fatale una caduta accidentale durante la ricerca di funghi

Un tragico incidente si è verificato sul monte Terminio, dove un uomo di 86 anni è stato trovato morto in una scarpata. L’anziano era uscito per cercare funghi quando, secondo le prime ipotesi, sarebbe caduto accidentalmente in una zona impervia tra i comuni di Serino e Giffoni Valle Piana. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi per poter salvare la vittima.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare l’eventuale presenza di testimoni.