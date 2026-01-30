GdiF NAPOLI: SEQUESTRATA UN’AREA ABUSIVA SULL’ISOLA DI ISCHIA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DI RIFIUTI.

Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato, sull’isola di Ischia, un’area abusiva di 300 mq contenente 860 mc di materiale di demolizione e 2 automezzi, nonché denunciato il responsabile, proprietario del sito e legale rappresentante di un’impresa edile del luogo.

In particolare, i finanzieri della Compagnia Ischia, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato, a Forio, una vasta superficie ove i 2 automezzi, intestati all’impresa, erano intenti a scaricare materiale edile. Nel corso dell’intervento è emerso come l’intera area venisse utilizzata per lo stoccaggio di materiali da risulta proveniente da demolizione, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, sversati su un terreno vegetale a rischio di contaminazione.

La discarica abusiva è stata sequestrata. Inoltre, uno dei conducenti degli automezzi, impiegati nello scarico dei materiali, è risultato privo di regolare contratto di lavoro con l’impresa.

All’esito dell’attività, il responsabile, sprovvisto di autorizzazioni per la raccolta e il deposito dei rifiuti e di formulari attestanti il trasporto degli stessi, è stato deferito per illecita gestione di rifiuti (ai sensi dell’art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/2006), nonché per violazione del vincolo paesaggistico caratterizzante l’intero territorio dell’Isola verde (come previsto dall’art. 181 del D. Lgs. 42/2004).

È fatta salva la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari nonché la possibilità per le medesime di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede.