San Martino Valle Caudina (AV) – Esplosioni di colpi d’arma da fuoco: 39enne arrestato in flagranza dai Carabinieri

Nella serata di ieri, a San Martino Valle Caudina, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 39enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione e porto abusivo di armi, esplosioni pericolose e minaccia.

L’intervento dei militari dell’Arma è avvenuto in piazza I Maggio, dove erano stati segnalati colpi d’arma da fuoco.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno riscontrato che l’uomo avrebbe esploso due colpi con un fucile, non ancora rinvenuto, verso l’abitazione di un parente residente nel suo stesso condominio.

Fortunatamente, l’episodio non ha provocato feriti. Subito dopo i fatti, il 39enne si sarebbe allontanato a bordo della propria autovettura.

Nel giro di pochi minuti, l’uomo è stato rintracciato dagli operanti mentre percorreva a piedi una strada del centro abitato. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a chiarire il movente del gesto e al rinvenimento dell’arma utilizzata.