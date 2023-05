Portici: arrestati due ladri.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Giuseppe Garibaldi a Portici per una segnalazione di un furto in un box ad opera di due persone.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato i due uomini segnalati darsi alla fuga verso via Palladino ma li hanno raggiunti e bloccati.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nei pressi del garage un borsello con diversi arnesi atti allo scasso e un documento d’identità di uno dei due uomini; ancora, poco distante, hanno trovato l’auto utilizzata dagli stessi con all’interno uno scalpello, una pinza da fabbro e un flessibile, accertando che tali strumenti erano stati asportati dal box e che il veicolo risultava rubato.

I due, un 55enne e un 37enne, entrambi ercolanesi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, il 37enne è stato denunciato per inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità poiché sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel comune di Portici mentre la vettura è stata sequestrata.