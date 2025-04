UNISA verso il rinnovo della guida: elezioni per il nuovo Rettore fissate al 10 e 11 giugno

L’Università degli Studi di Salerno si prepara a una svolta importante: le elezioni per il nuovo Rettore si terranno ufficialmente il 10 e l’11 giugno, salvo modifiche dell’ultima ora. La notizia, seppur in attesa di un decreto formale, appare ormai certa negli ambienti accademici, e con essa si apre una fase politica interna che si preannuncia ricca di colpi di scena e competizione serrata.

Il mandato dell’attuale Rettore, Vincenzo Loia, volge infatti al termine. Loia avrebbe sperato in un intervento normativo nazionale che aprisse alla possibilità di una riconferma per un secondo mandato di sei anni, ma la mancata approvazione del provvedimento ha definitivamente chiuso quella porta. Il suo mandato si concluderà ufficialmente ad ottobre, mese in cui avverrà l’insediamento del nuovo vertice dell’ateneo.

Il decreto che sancirà ufficialmente le date della tornata elettorale dovrebbe essere emanato tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, lasciando agli aspiranti candidati il tempo necessario per strutturare la propria campagna elettorale. Si prevede una corsa al vertice particolarmente vivace, con più nomi già in movimento e alleanze in via di definizione tra i vari dipartimenti.

Come da regolamento, il primo turno elettorale potrebbe non essere risolutivo: serviranno infatti determinati quorum per l’elezione al primo colpo, e in caso contrario si procederà con un secondo turno.

Lo scenario è dunque aperto, e l’intera comunità accademica guarda con attenzione a questo passaggio di testimone che influenzerà le strategie di sviluppo e ricerca dell’ateneo per i prossimi sei anni.