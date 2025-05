Napoli capitale dei mari: nel 2027 la Coppa America solca le acque del Golfo

È ufficiale: la 38ª edizione dell’America’s Cup, il trofeo velico più antico e prestigioso al mondo, si svolgerà nel 2027 a Napoli. Per la prima volta nella storia, l’Italia ospiterà l’evento che richiama milioni di appassionati e catalizza l’attenzione globale sul mondo della vela. A sancire la decisione è stato il defender Team New Zealand, che ha scelto il capoluogo campano dopo un lungo processo di selezione internazionale, battendo la concorrenza di città come Atene e Cagliari.

Le regate si terranno nello spettacolare specchio d’acqua tra Castel dell’Ovo e Posillipo, uno scenario unico per bellezza e suggestione. Le basi dei team partecipanti saranno invece allestite nell’area di Bagnoli, oggetto di un importante piano di riqualificazione ambientale e urbanistica. Un progetto ambizioso che, grazie all’America’s Cup, riceverà un’accelerazione decisiva, diventando motore di sviluppo per il turismo, l’imprenditoria locale e l’economia del mare.

Entusiasta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato: «Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà per la prima volta in Italia. Napoli sarà la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso al mondo. È una vittoria che premia la nostra identità marittima e valorizza il rinnovato protagonismo del Sud. Grazie allo sport, l’Italia torna al centro del mondo».

Un plauso anche dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: «La scelta di Napoli rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e rilancio per l’intero Paese. L’America’s Cup sarà un evento globale ma anche uno strumento per promuovere l’educazione e l’economia del mare. Abbiamo dimostrato di avere tutte le carte in regola per realizzare una manifestazione all’altezza della tradizione e dell’innovazione che essa rappresenta».

Determinante il ruolo del sindaco di Napoli e commissario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, che ha coordinato il dossier di candidatura in sinergia con il Governo: «Abbiamo lavorato intensamente e con competenza. La Coppa America sarà il più grande evento sportivo mai ospitato dalla città e produrrà un impatto economico e sociale senza precedenti. Il nostro golfo sarà il palcoscenico delle sfide tra i migliori team del mondo, mentre Bagnoli rinascerà come polo strategico per la blue economy».

Con la scelta di Napoli, la Coppa America si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia. Tra sport, tecnologia e rinascita urbana, il 2027 sarà l’anno in cui la città partenopea si affermerà come capitale mondiale della vela.