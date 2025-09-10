BAIANO. Ripartono i corsi teatrali di Protreato: un nuovo anno di emozioni e crescita

Un nuovo anno di teatro sta per cominciare e con esso riprendono i corsi di Protreato a Baiano, aperti a chi già ci conosce e a chi si affaccia per la prima volta in questo meraviglioso percorso.

Chi ha già partecipato negli anni scorsi potrà ripartire dalle conoscenze acquisite e consolidarle, approfondendo nuove tecniche e linguaggi. Chi invece inizierà ora, entrerà a far parte della nostra famiglia e scoprirà presto che per noi il teatro va ben oltre il teatro: è molto più di una performance, è un viaggio dentro di sé.

Il cuore del nostro lavoro

Per noi di Protreato, non esiste teatro senza un contatto profondo con il proprio mondo emotivo e sensoriale.

Il conoscersi è il primo passo per poter restituire al pubblico emozioni autentiche.

Per questo, durante il primo anno di attività ogni corsista lavora su sé stesso, sulle proprie emozioni, sulla liberazione dalle inibizioni, sulla capacità di dare voce alla propria anima e trasformarla in azione scenica. Negli anni successivi, invece, si affrontano le tecniche attoriali e gli approcci di grandi maestri come Stanislavskij, Grotowski, Barba e Boal, con un percorso che unisce teoria e pratica per costruire solide competenze professionali nell’arte della recitazione.

Le novità di quest’anno

Quest’anno i corsi di Protreato si arricchiscono di due importanti novità:

•Laboratorio per formatori teatrali: un percorso pensato per chi desidera non solo recitare, ma anche trasmettere la passione per il teatro ad altri, diventando guida e punto di riferimento.

•Laboratorio di regia: uno spazio dedicato a chi vuole esplorare il linguaggio della messa in scena, imparando a coordinare e dare forma a una visione teatrale completa.

Perché partecipare

Entrare nei corsi di Protreato significa intraprendere un cammino personale e artistico, dove ogni incontro diventa occasione di crescita, confronto e scoperta. Il teatro diventa così non solo un’arte, ma un modo di vivere le proprie emozioni e condividerle con gli altri.