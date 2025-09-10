Camminata Rosa, tappa al Centro autismo di Valle

Il M.I.D., l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e il Movimento Irpino Antiviolenza come ogni anno invitano tutti ad essere presenti a questo importante momento di impegno civile e di solidarietà della Camminata Rosa previsto per Domenica 14 Settembre 2025con partenza da Mercogliano Viale San Modestino, fortemente voluto dal dottor Carlo Iannace e dall’ Associazione AMOS PARTENIO, AMOS, AMDOS e noi in rosa facente parte di THE POWER OF PINK.

Indosseremo per l’occasione tutti una maglietta, una sciarpa o un foulard azzurro.

È importante che tutti si facciano portavoce di detta iniziativa, estendendo l’invito a tutte le persone, operatori e Associazioni interessate.

È notizia odierna appresa dai media locali che il Comune di Avellino ha concluso finalmente gli ultimi lavori, ha controfirmato lo stato finale di avanzamento dei lavori, ora si attende l’esito il bando dell’A.S.L. precedentemente annullato necessario all’affidamento della gestione per quanto concerne i trattamenti sanitari destinati all’utenze e ai ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistici, oltre 700 famiglie.

Coordinatore M.I.D CAMPANIA Giovanni Esposito

Pasquale Luca Nacca Insieme per Avellino e l’Irpinia

Presidente Rita Nicastro – Tribunale per i Diritti del Cittadino