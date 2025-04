BAIANO. “Premio Picciocchi, che spettacolo! La musica dei ragazzi conquista il Teatro Colosseo”

Si è conclusa ieri, 11 aprile 2025, con una serata intensa, emozionante e ricca di talento la Seconda Edizione del Premio Musicale “Mario Picciocchi”, tenutasi presso il Teatro Colosseo di Baiano. Un evento che ha superato ogni aspettativa, trasformando la musica in uno straordinario momento di crescita, incontro e condivisione.

Oltre 20 scuole da tutta la Campania hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, portando sul palco più di 200 alunni, che in tre giornate si sono alternati con esibizioni di grande qualità artistica, passione ed emozione.

Il concorso ha rappresentato non solo una vetrina per il talento giovanile, ma anche una testimonianza concreta del valore educativo della musica e dell’importanza della scuola come luogo di espressione, cultura e bellezza.

Un sentito ringraziamento alla Famiglia Picciocchi, che continua a sostenere con grande sensibilità questo progetto, rendendo possibile la realizzazione di un evento così significativo per il nostro territorio e per i giovani musicisti.

Grazie ai genitori, ai docenti, ai dirigenti scolastici delle scuole partecipanti per aver creduto nel concorso, accompagnando e preparando con la dedizione i propri alunni.

Un grazie speciale al GRS – Gruppo Radio Sperone per la promozione dell’evento, e all’Amministrazione Comunale di Baiano e di Sperone per il continuo sostegno e la vicinanza al mondo della scuola e della cultura.

E, soprattutto, congratulazioni ai ragazzi, protagonisti assoluti di questa meravigliosa esperienza: avete suonato con il cuore, e ogni vostra nota è arrivata dritta al pubblico.

E ora… lo sguardo è già rivolto al futuro!

Il Premio Musicale “Mario Picciocchi” tornerà il prossimo anno con la terza edizione, ancora più ricca, ancora più partecipata, ancora più straordinaria. Perché la musica, quando incontra la scuola, può davvero cambiare il mondo.

Grazie a tutti… e arrivederci al 2026!