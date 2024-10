Baiano. Lettera a Michele Sorrentino

Caro amico,

te ne sei andato dopo anni di sofferenza. Avevi 80 anni, ma avevi conservato quello spirito critico e quella capacità di osservazione che ti hanno sempre contraddistinto. Non hai seguito un normale corso scolastico, ma, grazie alla tua intelligenza, hai studiato da autodidatta, attingendo alla comunicazione radiofonica e all’informazione giornalistica dei quotidiani Il Mattino e Il Roma. Hai raggiunto così una preparazione tale da permetterti di superare brillantemente gli esami di Licenza Media, il Diploma Magistrale e la Maturità Classica. Successivamente, hai conseguito senza difficoltà i titoli di Laurea in Materie Letterarie e in Sociologia presso l’Università di Salerno. Infine, hai superato il Concorso Statale per la Dirigenza Scolastica nei Circoli Didattici.

Questo percorso di studi lo hai portato avanti mentre lavoravi come assistente di tuo zio Pasquale, sarto di grande maestria e rinomato in tutto il Mandamento. Allo stesso tempo, partecipavi attivamente alle iniziative socio-culturali e sportive organizzate dalla G.I.A.C. (Gioventù Italiana di Azione Cattolica), senza mai trascurare la tua passione per il teatro, che ha riscosso e continua a riscuotere tanto successo a Baiano e dintorni. Sei stato Presidente del Circolo “L’Incontro” e non ti è mancato neppure l’interesse per la politica attiva, tanto che nel 1994 sei stato eletto Consigliere Comunale e, nel 1981, sei stato il primo Presidente della Pro Loco.

Addio, Michele, caro amico di gioventù, splendido esempio di condotta morale per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti.

Baiano 22 ottobre 2024

Enrico Stago