Dal 24 ottobre al Museo Archeologico di Terzigno le opere di arte contemporanea di Enrico Ristori

Si inaugura giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 18.00 presso il MATT, il Museo Archeologico Territoriale di Terzigno (Na), la Personale dell’artista livornese Enrico Ristori, che resterà aperta al pubblico‎ dal 24 ottobre al 21 novembre, negli orari di apertura del Museo.

“Mythos e Logòs. Tra la favola e il razionale, tra Pompei e Livorno ripetuti tentativi di umanità” è il titolo della Mostra che si preannuncia in un percorso esplorativo che l’artista conduce all’interno di un prezioso contesto storico e archeologico, come quello del MATT.

La Mostra di Enrico Ristori, curata da Elisabetta De Feo, si inserisce perfettamente nelle sale del Museo Archeologico che custodisce raffinati affreschi e il Larario, preziosissimi reperti rinvenuti nelle ville di Cava Ranieri, a circa 20 metri sotto il piano di campagna, sepolte dai materiali piroclastici dell’eruzione del 79 d.C..

Le opere, 21 tele, 7 bozzetti a carboncino, 6 chine e una scultura, raccontano il rapporto dell’artista con la realtà umana, una realtà che indaga in profondità con un approccio innovativo e un metodo capaci di fornire strumenti per un’indagine tesa alla ricerca di riposte – che non saranno mai univoche – rispetto ai tanti interrogativi epistemologici e atavici dell’umanità.

L’intensità cromatica ne rafforza la carica emotiva e la consolida, senza infastidire o strafare, ma nella giusta dose riequilibrano la mobilità dei contorni, che non si definiscono proprio perché nella dimensione umana del sensoriale, non esiste nulla di definito.

Nelle opere dell’Artista, le immagini deformate, gotiche, per certi versi appartenenti al misterioso e all’oscuro, provocheranno un senso di disagio, di fastidio – se vogliamo- nel visitatore, ma non al punto da voltarsi. Al contrario, quelle opere costringeranno il fruitore a osservarle, a guardarle, a indagarle, fino a sentirsi risucchiato dall’opera stessa, così come si sentirà risucchiato dal passato e dall’antichità. Le citazioni all’indecifrato, che in tanta letteratura cinematografica ha fatto scuola e definisce un filone sono frequenti nelle opere del nostro Artista, e senza dubbio confondono, ma rimangono familiari.

“Il Museo Archeologico di Terzigno accoglie nuovamente al suo interno opere di arte contemporanea di altissimo pregio, confermando la sua centralità e come fermo punto di riferimento di arte e cultura” afferma Francesco Ranieri, Sindaco di Terzigno.

Poi aggiunge: “con la Mostra dell’artista livornese Enrico Ristori, che sarà inaugurata Giovedì 24 ottobre, aggiungiamo ulteriore fruibilità, in previsione del prossimo ulteriore ampliamento del MATT con nuovi preziosi reperti, anche argenti e ori. Dopo il decreto per il riconoscimento ufficiale del Museo, sia a livello regionale che nazionale, – conclude il Sindaco Ranieri – siamo sempre più orgogliosi e concentrati sul Museo, anche per continuare nella costituzione della Rete dei Musei Vesuviani”.