BAIANO. Inaugurazione della Scuola dell’Infanzia

la comunità di Baiano vivrà un momento di alto valore simbolico ed educativo con la cerimonia ufficiale di inaugurazione della Scuola dell'Infanzia "Santa Giovanna Antida", sita in via Scafuri.



Un evento che segna non soltanto l’apertura di un edificio scolastico, ma rappresenta un investimento concreto nel futuro dei nostri bambini, nella cura dell’infanzia e nella costruzione di una società fondata su valori di accoglienza, crescita e responsabilità condivisa.

La nuova Scuola dell’Infanzia si pone come luogo di educazione, di speranza e di comunità, spazio in cui i più piccoli muoveranno i primi passi del loro percorso umano e culturale, accompagnati dall’impegno quotidiano delle istituzioni scolastiche e del personale educativo.

Alla cerimonia prenderanno parte Autorità civili e religiose, rappresentanti delle istituzioni, il personale scolastico e tutti coloro che vorranno condividere questo significativo momento di festa e di partecipazione collettiva.

’ , che con lungimiranza e impegno ha reso possibile la realizzazione di questo progetto educativo, sostenendo concretamente la crescita dei nostri piccoli e della comunità tutta.

L’intera cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare, affinché questa inaugurazione possa essere vissuta come un autentico momento di appartenenza, orgoglio e responsabilità educativa comune.



Via Scafuri – Baiano

Cerimonia inaugurale: ore 10.00



Vi aspettiamo per celebrare insieme un nuovo inizio, dedicato ai bambini e al futuro della nostra comunità.