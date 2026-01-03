Elezioni Ordine dei Commercialisti di Avellino, il dottor Ferrara non si è sottratto al confronto: smentite le ricostruzioni circolate online

In riferimento a quanto pubblicato in queste ore su alcuni canali social e informativi, si rende necessario fare chiarezza e smentire categoricamente la notizia secondo cui il dott. Carmine Ferrara, candidato alla carica di Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Avellino per la lista n.1 “Uniti si può”, si sarebbe sottratto a un confronto con l’altra candidata, la dott.ssa Dorotea Dello Russo, lista n.2 “Ci siamo – Insieme pronti per il cambiamento”. Tale ricostruzione non corrisponde al vero.

Il dott. Carmine Ferrara non ha mai rifiutato alcun confronto, ma ha semplicemente ribadito un principio di correttezza istituzionale: eventuali confronti pubblici tra i candidati devono svolgersi presso la sede istituzionale dell’Ordine, luogo deputato al dibattito ufficiale tra professionisti. Una posizione che non rappresenta una chiusura, bensì una richiesta di rispetto delle sedi e dei ruoli istituzionali. La testata giornalistica BiNews, che ha avuto contatti esclusivamente con i due candidati e non con l’autore del post oggetto di smentita, ha proposto una modalità alternativa e condivisa: un’intervista scritta con domande identiche rivolte ad entrambi, così da garantire: * parità di trattamento * trasparenza * correttezza dell’informazione * rispetto delle istituzioni