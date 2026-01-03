Elezioni Ordine dei Commercialisti di Avellino: BiNews propone un’intervista ai candidati

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Avellino, la testata giornalistica BiNews ha promosso un’iniziativa finalizzata a favorire l’informazione e la conoscenza dei programmi dei candidati alla presidenza.

La redazione ha infatti proposto a entrambi i candidati, il dott. Carmine Ferrara, lista n.1 “Uniti si può”, e la dott.ssa Dorotea Dello Russo, lista n.2 “Ci siamo – Insieme pronti per il cambiamento”, la realizzazione di un’intervista sui propri canali informativi.

Alla proposta, il dott. Ferrara ha manifestato la propria indisponibilità a svolgere un confronto o un’intervista in forma video sui canali di BiNews, ma solo presso la sede dell’ordine.

Contestualmente, BiNews ha avanzato una modalità alternativa: un’intervista scritta con domande identiche rivolte a entrambi i candidati, così da garantire parità di trattamento, trasparenza e correttezza dell’informazione. Tale proposta è stata accolta con disponibilità.

L’iniziativa si inserisce nell’ottica di offrire ai professionisti iscritti all’Ordine uno strumento informativo chiaro e imparziale, utile a conoscere idee, programmi e visioni dei candidati alla presidenza.