Auto sospettata di truffe agli anziani fermata durante un controllo: denunciato un uomo a Carinaro

CARINARO — Un ordinario posto di controllo si è trasformato in un intervento mirato contro una tipologia di reati che continua a destare forte allarme sociale: le truffe ai danni delle persone anziane. Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa hanno denunciato a piede libero un uomo di 40 anni, residente in zona, dopo averlo fermato alla guida di un’auto già segnalata alle forze dell’ordine.

Il veicolo, una Fiat Panda di colore nero, era stato indicato come potenzialmente collegato a episodi sospetti avvenuti nei giorni scorsi. Durante il controllo, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all’interno dell’auto, rinvenendo un assortimento di chiavi modificate e attrezzi comunemente utilizzati per forzare serrature.

Alla richiesta di spiegazioni, il conducente non è stato in grado di fornire motivazioni convincenti circa il possesso degli strumenti. Il materiale è stato quindi sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori verifiche. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato accompagnato in caserma e denunciato per possesso ingiustificato di strumenti da scasso.

L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione crescente da parte delle forze dell’ordine verso i reati predatori, in particolare quelli che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi avvenuti sul territorio.