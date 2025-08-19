A Baiano il Campo Scuola 2025: giovani protagonisti con la Protezione Civile

Baiano (AV) – Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con il Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, promosso dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Baiano, in collaborazione con Regione Campania, Comune di Baiano e il Dipartimento nazionale.

L’iniziativa, gratuita e riservata ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, si terrà dal 25 al 29 agosto 2025 presso l’area delle scuole medie “G. Parini”.

Obiettivi e attività

Il campo nasce con l’obiettivo di rendere i giovani più consapevoli del ruolo attivo che ciascuno può svolgere nella tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività, a partire dai piccoli gesti quotidiani fino alle emergenze.

Il programma prevede:

Formazione : attività teoriche e pratiche su rischio sismico, idrogeologico, prevenzione incendi e primo soccorso.

Esperienza diretta : visite guidate con Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e altre realtà operative della Protezione Civile.

Laboratori e gioco : momenti di sperimentazione e attività ludico-didattiche per comprendere, divertendosi, come ci si prende cura del territorio.

Attestato finale: a conclusione del percorso, i partecipanti riceveranno un attestato ufficiale rilasciato dalla Protezione Civile.

Inaugurazione ufficiale

Lunedì 25 agosto alle ore 10.00 si terrà l’inaugurazione del Campo Scuola. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Baiano, il dirigente scolastico e il capitano dei Carabinieri, a testimonianza della forte sinergia tra istituzioni, scuola e forze dell’ordine a sostegno della formazione dei più giovani.

Un’esperienza formativa e sociale

Oltre alle lezioni e alle prove pratiche, i ragazzi vivranno insieme un’esperienza comunitaria con pernottamento obbligatorio, imparando così anche la dimensione del gruppo, del rispetto delle regole e della collaborazione.

Iscrizioni e contatti

La partecipazione è gratuita ma a numero limitato: è obbligatoria la prenotazione entro il 31 luglio 2025.

Per info e iscrizioni: