Irpinia, parto improvviso: giovane madre dà alla luce la figlia nel salotto di casa

Ariano Irpino, Italia — La bambina non ha aspettato l’arrivo del medico, né il passaggio dei vicini, né tantomeno l’ambulanza. Ha scelto di nascere subito, nel salotto di una casa sua sulle colline dell’Irpinia, in un piccolo borgo a venti chilometri dall’ospedale più vicino.

La madre, una donna di 28 anni, non ha avuto il tempo di organizzarsi. Le doglie sono arrivate improvvise, rapide, senza tregua. In pochi minuti la giovane è riuscita solo ad avvisare il marito, che ha telefonato al numero di emergenza. Ma i soccorsi, ostacolati dalla distanza e dal tempo di percorrenza, non sono riusciti a raggiungerla in tempo.

Così, tra paura e coraggio, la donna ha dato alla luce sua figlia da sola. Quando i paramedici hanno finalmente varcato la porta dell’abitazione, la piccola era già tra le braccia della madre, viva e in buona salute, con un peso di poco superiore ai tre chilogrammi.

Entrambe sono state trasferite all’ospedale di Ariano Irpino per accertamenti, dove i medici hanno confermato che le condizioni sono stabili. La comunità locale ha accolto la notizia con sollievo e commozione, raccontando l’episodio come una nascita “fuori dal tempo” che ha riportato alla memoria immagini di un’Italia più antica, quando i parti avvenivano spesso tra le mura domestiche.