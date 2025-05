Scarsa visibilità dei canali Rai sul nostro territorio: la situazione è in via di risoluzione

Negli ultimi giorni, numerosi cittadini del nostro territorio del Baianese hanno segnalato disagi nella ricezione dei canali Rai. In particolare, la visibilità risulta compromessa o del tutto assente, con interruzioni frequenti del segnale televisivo. Un problema che ha suscitato preoccupazione tra gli utenti, soprattutto tra coloro che non dispongono di servizi alternativi via cavo o streaming.

Per fare chiarezza sulla situazione, è stato contattato il tecnico responsabile della manutenzione dei ripetitori Rai situati presso il Castello di Avella, Gerardo Michele (GM), che ha fornito importanti aggiornamenti.

Secondo quanto riferito dal tecnico, il disservizio è legato a un malfunzionamento dei ripetitori di Camaldoli, a Napoli, attualmente in funzione solo al 50% della loro capacità. Questi impianti sono fondamentali, poiché rappresentano il punto da cui il segnale televisivo viene poi ribaltato nelle nostre zone attraverso i ripetitori locali, come quello del Castello di Avella.

La buona notizia è che l’intervento tecnico per il ripristino completo dell’impianto di Camaldoli è già stato avviato. GM ha confermato che i lavori sono in fase avanzata e che il ritorno alla piena operatività è previsto a breve. Una volta sistemati i ripetitori di Napoli, anche il nostro territorio beneficerà automaticamente del segnale Rai in modo stabile e regolare.

Nel frattempo, si invita la cittadinanza alla pazienza, consapevoli dell’importanza di una comunicazione chiara e tempestiva in merito a servizi pubblici essenziali come quello radiotelevisivo. La situazione è monitorata costantemente e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

(Andrea Salvatore Guerriero)